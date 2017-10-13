13.10.2017 | 15:18

В субботу, 14 октября, во дворце единоборств «Воейков» впервые состоятся чемпионат и первенство Пензенской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования пройдут в личном и командном зачетах.

Планируется, что участие в мероприятии примут более 100 спортсменов из Пензы, Нижнего Ломова, Кузнецка, Рамзая, Нижней Елюзани и Пензенского района.

«Основная цель - обеспечить бойцов соревновательным опытом, выявить лучших спортсменов для включения в состав сборной Пензенской области и выступления на любительских и профессиональных состязаниях более высокого уровня», - сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Также по итогам соревнований будет сформирована команда для матчевой встречи со спортсменами Саранска.