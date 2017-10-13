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Спорт | «Университет-Визит» проиграл волейболисткам из Рязани со счетом 0:3

13.10.2017|14:38
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Во втором домашнем матче в рамках чемпионата России волейболистки «Университета-Визита» снова потерпели поражение. На этот раз в качестве обидчиц нашей дружины выступили соперницы из клуба «Рязань».

В стартовом сете равная игра наблюдалась вплоть до последних розыгрышей мяча. Но в концовке гостьи были точнее - 25:23.

Пензячки так и не оправились от психологического удара. Вторую партию они проиграли со счетом 19:25, третью - 17:25. Итогом стало сухое поражение «Университета-Визита» - 0:3. Рязаночки же отпраздновали первый успех в чемпионате высшей лиги «Б».

«Хорошая, боевая команда, мы с ними всегда играли сложно, но всегда выигрывали, только сегодня уступили. В такой жесткий и агрессивный волейбол не готовы были играть, не сумели переломить свой настрой, какую-то мягкотелость», - пояснил главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

Теперь в подгруппе из пяти команд только пензенская дружина не имеет побед. Девушки постараются исправить ситуацию в оставшихся матчах домашнего тура - против конкуренток из Казани и Самары.

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