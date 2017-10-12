12.10.2017 | 10:35

16-18 октября во Дворце спорта «Буртасы» пройдет первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юношей и девушек по программам 1-го и 2-го разрядов.

В состязаниях будут участвовать мальчики 11-13 лет и девочки 9-12 лет. Победителей в командном первенстве и личном многоборье определят по сумме выступлений. В заключительный день соревнований состоятся финалы в отдельных видах многоборья.

Как сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой, Пензенскую область представят 15 спортсменов. Это Иван Шкуров, Джабраил Селимов, Иван Мацуненко, Артем Царев, Исмаил Гульмаяров, Егор Лаврин, Павел Почивалов, Владислав Столяров, Владислав Тикунов, Ангелина Косынкина, Анастасия Логинова, Вероника Ломакина, Екатерина Кутель, Полина Семочкина и Дарья Шелманова.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда от округа для участия в первенстве России по спортивной гимнастике. Состязания пройдут также в«Буртасах» 13-18 ноября.