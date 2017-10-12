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Спорт | Первая игра пензенской «Юности» на чемпионате России пройдет дома

12.10.2017|09:48
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Пензенская «Юность» начала подготовку к первым играм чемпионата России по баскетболу среди женских клубов Суперлиги второго дивизиона.

На участие в соревнованиях заявлены в общей сложности 11 команд.

Пензячки откроют сезон домашними поединками, которые пройдут в спортивном центре «Юность».

«14 и 15 октября подопечные Дмитрия Нестеровского будут принимать команду «Динамо-2» из Иванова. Начало в 16:00. Затем, 18 и 19 октября, «Юность» сыграет со «Спартаком-2» из Ногинска. Начало игр в 17:00», - сообщили в пресс-службе клуба.

В сентябре «Юность» выбыла из борьбы за Кубок России, заняв в 1/8 финала третье место в своей группе.

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