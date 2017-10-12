12.10.2017 | 17:55

В стартовом поединке чемпионата России волейболистки «Университета-Визита» упустили победу. Матч против ижевского «Италмаса-ИжГТУ» начался для хозяек площадки неудачно: не ладился прием, следствием чего стали многочисленные ошибки и проигрыш первой партии - 20:25.

В следующем отрезке игры пензячки наладили атакующие действия и сет взяли легко - 25:18. В третьей партии они имели громадное преимущество, но умудрились растерять его, поэтому удмуртская команда вышла вперед.

«Вели 20:13 и каким-то необычайным образом поймали ступор. Может, я сделал замену - посадил капитана на две минуты, хотел девочке дать отдохнуть… Такая сложная игра не в нашу пользу - это очень грустно», - отметил главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

«Университет-Визит» сумел собраться на четвертый сет и выиграл его со счетом 25:23. Но сил на тай-брейк не хватило. Гостьи провели его собранно, победили в партии 15:11 и в матче - 3:2.

И все же «Университет-Визит» заработал одно очко, расположившись на третьей строчке в таблице. Лидирует же после первого тура казанское «Динамо-УОР», одолевшее клуб «Рязань» со счетом 3:1.