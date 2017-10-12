12.10.2017 | 17:23

Девушки из «Юности» намерены сделать все, чтобы одержать победы в первых домашних матчах чемпионата России по баскетболу среди женских клубов Суперлиги второго дивизиона.

14 и 15 октября подопечные Дмитрия Нестеровского примут «Динамо-2» из Иванова, а 18 и 19 октября сыграют со «Спартаком-2» из Ногинска.

«Мы будем настраивать наших девчонок на максимальный результат, чтобы выходить и в каждом эпизоде доказывать, что они лучшие», - отметил главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

По его словам, к сезону «Юность» в целом подошла в неплохой форме. Сейчас спортсменки проводят по две тренировки в день. К минусам их наставник относит только недостаточное количество контрольных матчей и несколько микротравм игроков.

В остальном баскетболистки хорошо подготовились и будут стремиться занять одну из высших позиций в турнирной таблице.

«Старались, сборы проводили. Уже хочется поиграть для себя, для болельщиков. Ждем сезона», - призналась игрок БК «Юность» Полина Мартынова.

Игры с ивановским «Динамо» в эти субботу и воскресенье пройдут в спортивном центре «Юность». Начало в 16:00.