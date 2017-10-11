11.10.2017 | 16:01

В среду, 11 октября, пензенский «Дизель» на выезде одержал победу над «Горняком» из города Учалы в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Подопечные Андрея Сидоренко забросили по шайбе в первом и втором периодах матча - отличились Илья Ямкин и Руслан Педан.

В самом конце второй 20-минутки хозяевам площадки удалось сократить отставание (1:2), а в третьем временном отрезке расстановка сил уже не менялась. Итоговый счет - 2:1 в пользу «Дизеля».

13 октября пензенцы выступят против команды «Южный Урал» из Орска.