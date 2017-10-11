Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 окт 2017|17:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  68.50  |  $  57.92
 

Спорт | Пензенский «Дизель» на выезде одержал победу над «Горняком»

11.10.2017|16:01
Печать

В среду, 11 октября, пензенский «Дизель» на выезде одержал победу над «Горняком» из города Учалы в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Подопечные Андрея Сидоренко забросили по шайбе в первом и втором периодах матча - отличились Илья Ямкин и Руслан Педан.

В самом конце второй 20-минутки хозяевам площадки удалось сократить отставание (1:2), а в третьем временном отрезке расстановка сил уже не менялась. Итоговый счет - 2:1 в пользу «Дизеля».

13 октября пензенцы выступят против команды «Южный Урал» из Орска.

0
0
0
0
 
Гость|11.10.2017 16:18|

Ура!!! у голопузов пьянка!!! :)

Гость|11.10.2017 16:19|

выиграть у команды из города с населением 37715 человек - это достойно "команды" дизель!

Причем с минимальным счетом выиграть - ТАЛАНТЫ!!!

Гость|11.10.2017 16:21|

а салют будет?

Гость|11.10.2017 16:23|

уря!!! теперь в буртасии появилсу свой насиональный праздник - "день разгрома Горняка"!!!

Гость|11.10.2017 16:24|

а не замуть ли крестный ход с молебном в честь такого знакового события?

Гость|11.10.2017 16:34|

заткнитесь ущербные завистники, завидуйте молча

Гость|11.10.2017 16:42|

Гость писал(a):

выиграть у команды из города с населением 37715 человек - это достойно "команды" дизель!

Причем с минимальным счетом выиграть - ТАЛАНТЫ!!!

да не просто с минимальным счетом, а еще и пропустить в свои ворота))) - лошары!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!