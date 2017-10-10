10.10.2017 | 15:18

В тире ДОСААФ прошел чемпионат области по пулевой стрельбе. К борьбе за награды были готовы не все участники. Для некоторых тренеры прямо на линии огня провели мастер-классы. Все дело в том, что в районах в спортивных секциях просто нет малокалиберного оружия.

На соревнованиях нужно было не только поразить мишень, но и выполнить ряд заданий.

«Спортивное упражнение МВ-8 сложное, потому что это половинка олимпийского упражнения. Далее упражнение МП-4 - это стрельба из пистолета на 25 метров (5 пробных, 30 зачетных выстрелов)», - уточнил главный судья соревнований Юрий Миронов.

Из разных районов области приехали спортсмены от 12 лет и старше, чтобы выяснить, кто самый меткий. Представительницы слабого пола наравне с юношами и мужчинами демонстрировали олимпийское спокойствие, нажимая на спусковой крючок пневматической винтовки.

По итогам этих соревнований сформируют две сборные области. Участники команд, если решится вопрос с финансированием поездки, будут представлять Пензенский регион на первенстве России в Орле, а также на зимнем чемпионате России в Ижевске.