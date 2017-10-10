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Спорт | Конькобежец Денис Айрапетян стал пятым в эстафете на Кубке мира

10.10.2017|16:39
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Пензенский конькобежец Денис Айрапетян в составе мужской российской сборной занял пятое место на втором этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходил голландском городе Дордрехте.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, воспитанник Пензенского центра спортивной подготовки выступал в эстафете на 5 000 метров вместе с Виктором Аном, Семеном Елистратовым и Владимиром Григорьевым.

Лучшие результаты в этой дисциплине продемонстрировали канадцы, голландцы и китайцы.

«Лично на дистанциях 1 000 и 1 500 метров Денис Айрапетян занял 11-е места», - уточнили в пресс-службе минспорта.

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