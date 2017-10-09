09.10.2017 | 17:46

Такого количества участников на первенстве Пензы по спортивному туризму не видели давно, разве что в советские времена. Соревнования в честь мастера спорта, одного из лучших инструкторов Юрия Щеголихина проводятся с 1982 года. Были периоды, когда собиралось до 100 ребят. В этот раз в ахунском лесу встретились больше 300 школьников.

«Туризм стал более популярным среди ребятишек. Может быть, надоел компьютер, а может, перенесли виртуальную реальность сюда. Сейчас ребята играют в бродилки», - отметил заместитель главного судьи соревнований Михаил Андреев.

Здесь все испытания настоящие. Для новичков дистанция попроще, для более опытных - сложнее. Она включает спуск по перилам, по бревну, навесную переправу. Все нужно делать правильно и уложиться в контрольное время.

400-метровый путь с подъемами и переправами ребятам постарше необходимо пройти за 20 минут максимум. На дистанцию вполовину короче младшим школьникам отводится 15 минут.

«Мне играть за компьютером неинтересно. А тут - вышел, побегал, пообщался, школу прогулял. На соревнованиях интереснее всего», - отметил участник первенства Денис Артемьев.

«Это как вторая жизнь у меня. Это все так интересно! Ну и помогает в жизни, если поедем в какое-нибудь путешествие и застрянем где-нибудь. Придется перелезать через овраг, а там река. Мы сможем сделать сопровождение», - добавил другой спортсмен Иван Нестеров.

Первенство по спортивному туризму на пешеходной дистанции - из числа последних соревнований на свежем воздухе в этом году. Зимой ребята занимаются в закрытых помещениях.