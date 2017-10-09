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Спорт | «Дизель-ЮХЛ» разгромил саратовский «Кристалл» на первенстве Поволжья

09.10.2017|16:33
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Представители пензенской хоккейной школы олимпийского резерва набирают обороты в первенстве Поволжья. Сразу несколько коллективов отыграли матчи регулярного чемпионата в своих возрастных группах и, по большей части, сделали это удачно.

«Дизель-ЮХЛ», выступающий в юниорской хоккейной лиге, встречался со сверстниками из саратовского «Кристалла». В первом поединке серии преимущество пензенцев было подавляющим, что отразилось на итоговом результате - 10:0.

В повторной встрече волжане выглядели достойнее, но все равно серьезного сопротивления оказать не смогли. Дизелисты одержали еще одну крупную победу - 5:1.

Воспитанники сурской школы 2005 года рождения принимали на родном льду представителей казанского «Динамо». Желто-синим на старте серии пришлось потрудиться, они выиграли с минимальным отрывом - 2:1. Зато во второй игре ребята выдали голевую феерию, еще раз оставив не у дел соперника. Счет - 6:1 в пользу пензенцев.

Единственные, кто не смог набрать очки в туре поволжского первенства, - это хоккеисты «Дизеля-2004». Мальчишки очень старались, но дважды проиграли юниорам из Оренбурга с разницей в одну шайбу - 5:6 и 3:4.

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