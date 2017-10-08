08.10.2017 | 16:21

Вернуться в спорт Ларисе Плотниковой помогли Паралимпийские игры в Сочи. Увидев по телевизору выступления людей с ограниченными возможностями здоровья, женщина начала тренироваться и участвовать в соревнованиях среди ветеранов.

На последнем летнем чемпионате России по легкой атлетике она завоевала четыре золотые медали в возрастной группе от 55 до 60 лет.

«Я выступала в метательных дисциплинах. Можно было заявиться в трех видах и в метательном пятиборье. Я заявилась в трех видах: в метании диска, метании молота, метании веса. А также в метательном пятиборье, куда входят все метания в легкой атлетике», - пояснила Лариса Плотникова.

Турнир проходил в Адлере. На него собралось более 500 человек из 58 регионов страны. Юрий Сараев участвовал в спринтерских забегах среди 80-летних спортсменов и смог дважды подняться на пьедестал почета.

«Сто метров - второе место, результат - 15,9. Это очень прилично. Я проиграл две десятые своему же сопернику, другу из Санкт-Петербурга Александру Ерошенко. А на следующий день на дистанции 200 метров я выиграл», - рассказал Юрий Сараев.

Теперь Лариса Плотникова и Юрий Сараев будут готовиться к чемпионату мира. Соревнования пройдут в Испании в сентябре следующего года. Однако принять в них участие пензенцы смогут только в том случае, если санкции против российских легкоатлетов снимут. Они, как ни странно, распространяются и на ветеранов спорта.