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Спорт | Денис Аблязин намерен полностью восстановиться к следующему сезону

08.10.2017|16:01
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Пензенский гимнаст на чемпионате мира в канадском Монреале выступал только на одном снаряде - кольцах. Лидер сборной России восстанавливается после травмы ноги. Однако это не помешало ему блестяще выполнить свою программу.

В результате обойти нашего гимнаста смог только олимпийский чемпион из Греции Элефтериос Петруниас. Аблязин везет в Пензу серебряную медаль чемпионата мира.

«Если Денис что-нибудь учудит, еще усложнит программу, он у Петруниаса выиграет, помяните мое слово», - подчеркнул комментатор соревнований.

После церемонии награждения пензенец заявил, что к следующему сезону он намерен полностью восстановиться и выступать на нескольких снарядах.

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