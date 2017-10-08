08.10.2017 | 16:01

Пензенский гимнаст на чемпионате мира в канадском Монреале выступал только на одном снаряде - кольцах. Лидер сборной России восстанавливается после травмы ноги. Однако это не помешало ему блестяще выполнить свою программу.

В результате обойти нашего гимнаста смог только олимпийский чемпион из Греции Элефтериос Петруниас. Аблязин везет в Пензу серебряную медаль чемпионата мира.

«Если Денис что-нибудь учудит, еще усложнит программу, он у Петруниаса выиграет, помяните мое слово», - подчеркнул комментатор соревнований.

После церемонии награждения пензенец заявил, что к следующему сезону он намерен полностью восстановиться и выступать на нескольких снарядах.