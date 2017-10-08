Пензенский гимнаст на чемпионате мира в канадском Монреале выступал только на одном снаряде - кольцах. Лидер сборной России восстанавливается после травмы ноги. Однако это не помешало ему блестяще выполнить свою программу.
В результате обойти нашего гимнаста смог только олимпийский чемпион из Греции Элефтериос Петруниас. Аблязин везет в Пензу серебряную медаль чемпионата мира.
«Если Денис что-нибудь учудит, еще усложнит программу, он у Петруниаса выиграет, помяните мое слово», - подчеркнул комментатор соревнований.
После церемонии награждения пензенец заявил, что к следующему сезону он намерен полностью восстановиться и выступать на нескольких снарядах.