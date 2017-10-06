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Спорт | Семь пензенских гимнасток выступят на соревнованиях «Надежды России»

06.10.2017|12:28
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Во Дворце спорта «Буртасы» с 10 по 13 октября пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Надежды России» среди девушек в индивидуальной программе.

Гимнастки 2002-2004 года рождения будут состязаться в многоборье. Они выполнят упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой.

К состязаниям допустят двух спортсменок от каждого региона, выступающих по программе мастеров спорта. Хозяева соревнований смогут выставить трех гимнасток и дополнительно кандидатов в сборные России, а также по две девушки от спортивных обществ.

«Пензенскую область будут представлять Анастасия Безрукова, Валерия Плачинда, Валерия Игошина, Александра Суслова, Ирина Кантемирова, Алина Смирнова, Полина Малякина», - сообщили в отделе СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

5 октября в ДС «Буртасы стартовалисоревнования по художественной гимнастике «Надежды России» среди юношей. Из-за отсутствия в регионе подготовленных спортсменов на состязаниях выступали только иногородние гимнасты.

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