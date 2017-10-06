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Спорт | Пензенский «Дизелист» одержал вторую победу над «Северскими волками»

06.10.2017|11:17
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В четверг, 5 октября, пензенский «Дизелист» во второй раз обыграл «Северских волков» в Красноярском крае в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Хозяева площадки на первых секундах открыли счет, но на седьмой минуте дизелисты усилиями Евгения Яргаева сравняли положение - 1:1.

В конце второго периода подопечные Алексея Ваулина еще раз огорчили вратаря «Северских волков» - 2:1 (отличился Антон Антонов).

В третьей 20-минутке команды обменялись шайбами, но преимущество осталось за гостями (3:2), которые и стали победителями.

4 октября пензенцы обошли команду «Северские волки» со счетом 3:1.

В настоящее время «Дизелист» после шести игр находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата в конференции «Запад» с 15 очками. Впереди только ярославский «Локо-Юниор», который провел уже 10 матчей.

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