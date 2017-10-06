Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 окт 2017|13:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ливень |
+8oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  67.78  |  $  57.58
 

Спорт | Пензенская «Империя» примет участие во 2-м туре чемпионата России по регби-7

06.10.2017|11:40
Печать

7 и 8 октября регбисты пензенского клуба «Империя» проведут в Москве. Там пройдет второй тур чемпионата России по регби-7, в котором примут участие десять команд.

«Империя» попала в группу А, где нашими соперниками станут: «ВВА-Подмосковье» (Монино), РЦСП по ИВС (Краснодар), «Слава-ЦСП» (Москва) и «Дружина» (Бердск)», - сообщили в пресс-службе пензенского клуба.

В субботу «Империя» на стадионе Академии регби сначала встретится с командой «ВВА-Подмосковье», затем сразится со «Славой-ЦСП». Завершится первый день тура игрой с РЦСП по ИВС.

8 октября на стадионе «Слава» пензенцы проведут заключительный матч группового этапа с «Дружиной». Потом начнутся игры плей-офф и финалы.

В первом туре чемпионата России по регби-7, который состоялся в конце апреля в Алуште, «Империя» заняла восьмое место. Третий тур также пройдет в октябре.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!