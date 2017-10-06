06.10.2017 | 11:40

7 и 8 октября регбисты пензенского клуба «Империя» проведут в Москве. Там пройдет второй тур чемпионата России по регби-7, в котором примут участие десять команд.

«Империя» попала в группу А, где нашими соперниками станут: «ВВА-Подмосковье» (Монино), РЦСП по ИВС (Краснодар), «Слава-ЦСП» (Москва) и «Дружина» (Бердск)», - сообщили в пресс-службе пензенского клуба.

В субботу «Империя» на стадионе Академии регби сначала встретится с командой «ВВА-Подмосковье», затем сразится со «Славой-ЦСП». Завершится первый день тура игрой с РЦСП по ИВС.

8 октября на стадионе «Слава» пензенцы проведут заключительный матч группового этапа с «Дружиной». Потом начнутся игры плей-офф и финалы.

В первом туре чемпионата России по регби-7, который состоялся в конце апреля в Алуште, «Империя» заняла восьмое место. Третий тур также пройдет в октябре.