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Спорт | Пензенский «Дизелист» обыграл «Северских волков» на выезде

05.10.2017|10:10
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В среду, 4 октября, пензенский «Дизелист» в Краснодарском крае одержал победу над «Северскими волками» в рамках чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Подопечные Алексея Ваулина обыграли хозяев площадки со счетом 3:1. В составе пензенцев отличились Сергей Сулев, Антон Антонов и Максим Чумаков.

«Второй гостевой матч «Дизелиста» с «Северскими волками» состоится в четверг, 5 октября», - уточнили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В конце сентября «Дизелист» дважды с разгромным счетом обыграл хоккеистов рыбинского «Полета» на домашней площадке.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|05.10.2017 10:54|

Отлично!!!

Гость|05.10.2017 11:14|

вот бы сброду, под названием "команда дизель" поучиться у молодняка!

Имя: Гость
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