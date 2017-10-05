05.10.2017 | 10:10

В среду, 4 октября, пензенский «Дизелист» в Краснодарском крае одержал победу над «Северскими волками» в рамках чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Подопечные Алексея Ваулина обыграли хозяев площадки со счетом 3:1. В составе пензенцев отличились Сергей Сулев, Антон Антонов и Максим Чумаков.

«Второй гостевой матч «Дизелиста» с «Северскими волками» состоится в четверг, 5 октября», - уточнили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В конце сентября «Дизелист» дважды с разгромным счетом обыграл хоккеистов рыбинского «Полета» на домашней площадке.