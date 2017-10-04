04.10.2017 | 18:42

Воспитанники пензенской школы олимпийского резерва по боксу отличились на международном турнире, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Амет-Хана Султана.

В Ялте выступали три сурских атлета, и все они вернулись домой с медалями.

Серебряным призером в юниорской группе стал Егор Москалев.

«В полуфинале выиграл у представителя Ялты. Соревнования проходили на центральной набережной, все болели за местных. И тут вдруг голоса: «Пенза! Пенза!» Это наши земляки, привлеченные шумом, оказали поддержку нашим боксерам», - рассказал тренер СДЮСШОР г. Пензы по боксу Михаил Андреев.

Егор встречался с представителем Дагестана. Отправил его в нокдаун, но победу по очкам арбитры в итоге отдали не пензенцу.

«Судьям виднее, конечно, но после боя ко мне подходили люди и говорили, что я был лучше. Это приятно», - поделился Егор Москалев.

Бронзовые медали завоевали Кирилл Иванов и Егор Полковников. Всего турнир собрал более 160 спортсменов из разных регионов. Эти соревнования проводят ежегодно уже в течение семи лет.