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Спорт | Пензенский боксер стал вторым на международном турнире в Ялте

04.10.2017|18:42
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Воспитанники пензенской школы олимпийского резерва по боксу отличились на международном турнире, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Амет-Хана Султана.

В Ялте выступали три сурских атлета, и все они вернулись домой с медалями.

Серебряным призером в юниорской группе стал Егор Москалев.

«В полуфинале выиграл у представителя Ялты. Соревнования проходили на центральной набережной, все болели за местных. И тут вдруг голоса: «Пенза! Пенза!» Это наши земляки, привлеченные шумом, оказали поддержку нашим боксерам», - рассказал тренер СДЮСШОР г. Пензы по боксу Михаил Андреев.

Егор встречался с представителем Дагестана. Отправил его в нокдаун, но победу по очкам арбитры в итоге отдали не пензенцу.

«Судьям виднее, конечно, но после боя ко мне подходили люди и говорили, что я был лучше. Это приятно», - поделился Егор Москалев.

Бронзовые медали завоевали Кирилл Иванов и Егор Полковников. Всего турнир собрал более 160 спортсменов из разных регионов. Эти соревнования проводят ежегодно уже в течение семи лет.

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