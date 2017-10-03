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Спорт | Пензенские туристы вошли в десятку лучших на «Гонках четырех»

03.10.2017|10:34
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Пензенские спортсмены, участвуя во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму «Гонки четырех», вошли в десятку сильнейших туристов на дистанции «пешеходная – группа».

В 4-м классе дистанции команда областной станции юных туристов стала шестой. Седьмое место на дистанции 1-го класса - у мальчиков 8-13 лет турклуба «Зебра» этого же учреждения, восьмое = у команды клуба «Путь» центра «Спутник».

Соревнования туристов проходили в подмосковном городе Лыткарино с 30 сентября по 1 октября, и в них участвовали 57 туристов Пензенской области. Всего за победу боролись более 1 000 команд из 4 человек, представляющие 32 региона России.

Как пояснили в пресс-службе регионального министерства образования, задачей команд было пройти дистанцию по пересеченной местности (от 3 км до 15 км в зависимости от возрастной категории), преодолевая естественные и искусственные препятствия: «Вертикальный маятник», «Наклонную навесную переправу», «Подъем и спуск по наклонной навесной переправе», «Переправу по параллельным перилам» и многое другое.

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