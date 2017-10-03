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Спорт | Гимнаст Денис Аблязин вышел в финал чемпионата мира в Монреале

03.10.2017|13:55
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Пензенский атлет Денис Аблязин вышел в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике, который стартовал в понедельник, 2 октября, в канадском Монреале.

Как сообщили в областном центре спортивной подготовки, в квалификации воспитанник ЦСП в упражнении на кольцах показал второй результат, набрав 15,333 балла.

Финал на кольцах состоится 7 октября. Сами соревнования продлятся до 10-го числа.

В национальную команду, помимо Дениса Аблязина, также вошли Давид Белявский и Никита Нагорный (индивидуальное многоборье), Артур Далалоян (вольные упражнения), Сергей Ельцов (упражнения на брусьях), и Никита Игнатьев (упражнения на перекладине).

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