03.10.2017 | 13:55

Пензенский атлет Денис Аблязин вышел в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике, который стартовал в понедельник, 2 октября, в канадском Монреале.

Как сообщили в областном центре спортивной подготовки, в квалификации воспитанник ЦСП в упражнении на кольцах показал второй результат, набрав 15,333 балла.

Финал на кольцах состоится 7 октября. Сами соревнования продлятся до 10-го числа.

В национальную команду, помимо Дениса Аблязина, также вошли Давид Белявский и Никита Нагорный (индивидуальное многоборье), Артур Далалоян (вольные упражнения), Сергей Ельцов (упражнения на брусьях), и Никита Игнатьев (упражнения на перекладине).