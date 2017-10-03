03.10.2017 | 18:34

Второй матч подряд хоккеистам «Дизеля» пришлось отыгрывать две шайбы. Вновь нашей дружине не удался стартовый отрезок домашней встречи.

Несмотря на определенное преимущество хозяев, соперники из клуба «Рязань» сумели в первом периоде дважды отличиться, воспользовавшись неуверенными действиями голкипера Олега Назарова.

Создав себе трудности, дизелисты стали их героически преодолевать. Еще до перерыва Павел Копытин отыграл одну шайбу. Следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать более 40 минут. В заключительном отрезке поединка Иван Груздев реализовал численное большинство и сравнял счет - 2:2.

Встреча продолжилась в овертайме, но результата дополнительная пятиминутка не принесла. Только в серии послематчевых буллитов определился победитель. Рязанцы лучше выполняли штрафные броски и добились успеха - 3:2.

Следующий матч пензенцы также проведут на родном льду. В среду, 4 октября, они примут санкт-петербургскую «СКА-Неву».