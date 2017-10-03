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Спорт | 4 октября «Дизель» встретится с командой из Санкт-Петербурга

03.10.2017|18:34
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Второй матч подряд хоккеистам «Дизеля» пришлось отыгрывать две шайбы. Вновь нашей дружине не удался стартовый отрезок домашней встречи.

Несмотря на определенное преимущество хозяев, соперники из клуба «Рязань» сумели в первом периоде дважды отличиться, воспользовавшись неуверенными действиями голкипера Олега Назарова.

Создав себе трудности, дизелисты стали их героически преодолевать. Еще до перерыва Павел Копытин отыграл одну шайбу. Следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать более 40 минут. В заключительном отрезке поединка Иван Груздев реализовал численное большинство и сравнял счет - 2:2.

Встреча продолжилась в овертайме, но результата дополнительная пятиминутка не принесла. Только в серии послематчевых буллитов определился победитель. Рязанцы лучше выполняли штрафные броски и добились успеха - 3:2.

Следующий матч пензенцы также проведут на родном льду. В среду, 4 октября, они примут санкт-петербургскую «СКА-Неву».

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Гость|03.10.2017 20:02|

«СКА-Неве» рукожопый дизель точно проиграет, причём с разгромным счётом. Сидоренка! Ставь сразу в рамку двух вратарей, иначе - разгром.

Гость|03.10.2017 20:03|

пишите заголовки правильно!

"Команда" дизельв очередной раз проиграет команде "Рязань"

Гость|03.10.2017 20:04|

penzainform.ru писал(a):

В среду, 4 октября, они примут санкт-петербургскую «СКА-Неву».
в среду алкашам будет очередной повод напиться от горя

Гость|03.10.2017 20:13|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

В ГОРОДЕ,КАК Я ПОНИМАЮ,БОЛЕЮТ ЗА И ПРОТИВ ДИЗЕЛЯ ПРИМЕРНО ПОРОВНУ.ТЫСЯЧ ПО ПЯТЬ,А ОСТАЛЬНЫЕ ДАЖЕ НЕ В КУРСЕ.ВОПРОСЫ:"ПОЧЕМУ ИМ ПЛАТЯТ ВСЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА???ЗА ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ СВАЛИЛОСЬ???"

ТОЛЬКО ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|03.10.2017 21:06|

билет на "игру" должен стоить от 5000 рублей.

пусть фанаты поддерживают своих фанатов рублем.

Заодно и станет понятно, кому нужен такой "хоккей"

Имя: Гость
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