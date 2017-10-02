02.10.2017 | 09:19

В воскресенье, 1 октября, регбисты пензенской «Империи» одержали победу над «Булавой» из Таганрога во втором матче серии за седьмое место чемпионата России.

И в первом, и во втором таймах «Империя» активно атаковала, и это приносило свои плоды. Но не сдавались и соперники.

«Вплоть до последних минут таганрожцы пытались переломить ход встречи в свою пользу, но для этого у них не хватило ни сил, ни времени. Финальный свисток зафиксировал победу «Империи» - 33:22», - сообщается на сайте РК «Империя».

В итоге сурская команда заняла седьмое место на чемпионате, поднявшись в итоговой турнирной таблице на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

«Сезон в классическом регби закончен. Теперь «Империи» предстоит сыграть два оставшихся тура чемпионата России по регби-7. Второй тур чемпионата страны по «семерке» состоится в предстоящие выходные, 7-8 октября, в Москве», - уточняется на сайте.