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Спорт | Регбисты пензенской «Империи» заняли седьмое место на чемпионате России

02.10.2017|09:19
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В воскресенье, 1 октября, регбисты пензенской «Империи» одержали победу над «Булавой» из Таганрога во втором матче серии за седьмое место чемпионата России.

И в первом, и во втором таймах «Империя» активно атаковала, и это приносило свои плоды. Но не сдавались и соперники.

«Вплоть до последних минут таганрожцы пытались переломить ход встречи в свою пользу, но для этого у них не хватило ни сил, ни времени. Финальный свисток зафиксировал победу «Империи» - 33:22», - сообщается на сайте РК «Империя».

В итоге сурская команда заняла седьмое место на чемпионате, поднявшись в итоговой турнирной таблице на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

«Сезон в классическом регби закончен. Теперь «Империи» предстоит сыграть два оставшихся тура чемпионата России по регби-7. Второй тур чемпионата страны по «семерке» состоится в предстоящие выходные, 7-8 октября, в Москве», - уточняется на сайте.

Источник — Фото Дмитрия Макарова
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Гость|02.10.2017 10:02|

А сколько всего там мест,шесть?)))

Гость|02.10.2017 10:13|

И зачем они городу ? Нам футболистов и хоккеистов - неудачников хватает .

Имя: Гость
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