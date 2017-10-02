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Спорт | Пензенские спортсмены завоевали медали на Всероссийской гимназиаде

02.10.2017|16:33
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Пензенские гимнасты успешно выступили на V Всероссийской гимназиаде, проводившейся с 21 по 24 сентября в Орле.

Коллектив юношей Сурского края набрал 264,2 балла и занял третье место. Впереди оказались только спортсмены из Орловской и Владимирской областей.

«В составе «бронзовой» команды выступили Джабраил Селимов, Иван Шкуров, Роман Горшков, Максим Петряйкин и Иван Мацуненко», - уточнили в отделе СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

В личном многоборье Джабраил Селимов и Иван Шкуров заняли первое и второе места соответственно по программе кандидатов в мастера спорта, а Иван Мацуненко стал вторым по программе 1-го разряда.

Кроме того, в отдельных видах Джабраил Селимов оказался лучшим на брусьях, перекладине и в вольных упражнениях, а также завоевал серебро в опорном прыжке и упражнении на кольцах. Иван Шкуров взял золото в опорном прыжке, на кольцах и коне-махе.

Источник — Фото СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой
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