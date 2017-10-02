02.10.2017 | 18:12

Регбисты «Империи» победно завершили сезон-2017. В серии за седьмое место в таблице суперлиги команда сражалась с таганрогской «Булавой».

В первом матче на выезде пензенцы сыграли с южанами вничью - 19:19. В повторном поединке волков устраивала победа с любым счетом, и свой настрой хозяева продемонстрировали на первых минутах, занеся две попытки в зачетную зону «Булавы».

К перерыву гости стали отвечать резкими контрвыпадами и понемногу сокращать отрыв в счете. После 40 минут игры преимущество «Империи» составляло 13 очков - 28:15.

Во втором тайме нашей дружине удались хорошие атаки, в результате которых «город» южан вновь был взят. Таганрогцы до последних минут стремились действовать агрессивно, в одном эпизоде они за счет индивидуального прорыва по флангу сумели занести попытку. Но пензенские регбисты отстояли свой гандикап и одержали убедительную победу со счетом 33:22.

Таким образом, «Империя» занимает в сезоне седьмое место. Чемпионом России стал красноярский «Енисей-СТМ», одолевший земляков из «Красного яра» по сумме двух финальных поединков.