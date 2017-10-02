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Спорт | Пензенская команда впервые стала лучшей на спартакиаде пенсионеров

02.10.2017|14:41
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Сборная Пензенской области заняла первое место в общекомандном зачете на Всероссийской спартакиаде пенсионеров. Теперь сурские атлеты уверены: родные стены точно помогают.

Раньше таких блестящих результатов у пензенской команды не было, спортсмены попадали лишь в восьмерку сильнейших. Министр физической культуры и спорта области Григорий Кабельский подчеркнул, что нынешняя награда получена заслуженно.

«Это говорит о том, что у нас хорошая система подготовки спортсменов. Происходит система отбора. Мы готовились, мы очень хотели, в результате мы победили и очень этому радуемся», - отметил он.

Сами пенсионеры признались: вначале на победу не рассчитывали.

«Результат неожиданный, мы очень боролись, очень старались, каждый выкладывался с полной отдачей. Мы делали все, чтобы победить в родном городе», - заявила член сборной Пензенской области Ольга Гусева.

Победителям достались медали, кубки и дипломы. На третьем месте в общекомандном зачете оказалась Республика Бурятия, серебро - у Архангельской области.

Напомним: в течение трех дней в Пензе за победу сражались более 600 человек из 70 регионов страны, присутствовали и иностранные делегации. Все участники в возрасте старше 55 лет. Это именно спортсмены-любители, а не профессионалы. Следующая спартакиада пенсионеров пройдет в Новосибирске.

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