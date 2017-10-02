02.10.2017 | 11:39

Пензенские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете IV всероссийской Спартакиады пенсионеров. Награждение победителей соревнований прошло в воскресенье, 1 октября. Награды победителям и призерам вручил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Вторыми в общекомандном зачете стали пенсионеры Архангельской области, команда Бурятии заняла третье место.

Спартакиада пенсионеров, на которую приехали более 600 спортсменов и гостей со всей России, а также из Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии, проходила в Пензе с 29 сентября по 1 октября. Самой старшей среди участников соревнований стала 85-летняя тульская пенсионерка Лидия Пашовкина.

30 сентября были разыграны 15 комплектов медалей в пяти дисциплинах. 1 октября состоялись легкоатлетический кросс и массовый старт клубов скандинавской ходьбы.

«В заключение закрытия соревнований был спущен флаг Спартакиады. Он был передан следующим хозяевам соревнований – представителям Новосибирской области», - сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.