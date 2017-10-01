Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|1 окт 2017|20:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  58.02
 

Спорт | «Дизель» одержал волевую победу над гостями из Воронежа

01.10.2017|16:48
Печать

Первая победа «Дизеля» на родном льду получилось суперволевой.

Начало матча против воронежского «Бурана» пензенская команда провалила, позволив сопернику дважды реализовать численное большинство. Пензенцы принялись действовать активнее, и вскоре при отложенном штрафе Андрей Алексеев затолкал шайбу в ворота гостей и сократил отставание. Счет стал 1:2.

«Во-первых, не должны удаляться. Это игровая дисциплина, мы просили, потому что знаем, как люди играют. Это техничная команда, очень хорошо разыгрывает большинство. Поэтому мы просили. Здесь, конечно, эта игровая дисциплина. Мы вышли во второй период - шесть минут штрафа. Вы поймите, что из этого нужно выйти еще», - пояснил главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

Третий период прошел под диктовку желто-синих. Илья Ямкин переиграл вратаря в ближнем бою и сравнял счет. А за полторы минуты до финальной сирены Андрей Кузьмин нанес точный бросок по воротам «ураганных».

Воронежцы заменили голкипера на шестого полевого игрока и получили еще одну шайбу. Владислав Барулин установил окончательный счет - 4:2 в пользу «Дизеля».

«Я благодарен ребятам. Нашлись лидеры, которые переломали ход матча, характер немножко поменялся. Видите, были моменты, где-то не шло, но с волевой победой нас. Это нам придаст уверенности», - подчеркнул Андрей Сидоренко.

Домашняя серия пензенской дружины продолжится уже в понедельник. Соперником станет клуб «Рязань».

0
0
0
0
Гость|01.10.2017 20:05|

Придурок, профессиональная команда создаётся для того, чтобы платить зарплату профессиональным хоккеистам. Хоккеисты именно так зарабатывают, придурок. Если возникают вопросы по соотношению цены и качества, то они решаются не запрещением профессионального спорта как такового, а на местном уровне. Так что иди ты в жопу со своими вымышленными кружками, придурок. Без поставленной цели стать профессиональным спортсменом ни один детский спортивный кружок не имеет смысла.

Гость|01.10.2017 20:19|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Гость|01.10.2017 20:24|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Х/К Дизель просто своим существованием уничтожил пол сотни дворовых подростковых клубов в котором занималось больше тысячи детей.Тысяча с лишним детей оказалось не удел благодаря тому,что эти добрые дяди обескровили бюджет города и на детей там элементарно не остаётся денег.Ф/К Зенит просто своим существованием уничтожил около двадцати пяти дворовых подростковых клубов в котором занималось больше пятьсот детей.Можно продолжать бесконечно.Также везде.Те кто должен зарабатывать,тупо отнимает деньги у самых незащищенных-ДЕТЕЙ.

Пора запретить в Пензе профессиональные клубы в связи с их несоответствием этому статусу.Перевести в любители.Чтобы днем работали на нормальной работе,а вечерами тренировки и игры.

Гость|01.10.2017 20:33|

Гость писал(a):

профессиональная команда создаётся для того, чтобы платить зарплату профессиональным хоккеистам. Хоккеисты именно так зарабатывают
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ДЛЯ ТЯЖЁЛОГО В ДВУХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.ПРОФЕССИОНАЛ ЭТО ТОТ КТО СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ ЗАРАБАТЫВАЕТ,А НЕ ОТНИМАЕТ У ДРУГИХ ВЫКЛЯНЧИВАЯ БЮДЖЕТНЫЕ.ЛОВИ МЫСЛЬ ПРИДУРОК.ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛ СВАРЩИК РАБОТАЯ НА ОДНОМ ЗАВОДЕ НЕ ТРЕБУЕТ,ЧТОБЫ ЕМУ ДРУГИЕ ЗАВОДЫ ДОПЛАЧИВАЛИ????ЛОВИ МЫСЛЬ,ПРИДУРОК.

ОНИ ТРУТНИ И ХВАТИТ ИХ НАЗЫВАТЬ ПРОФИ.

Гость|01.10.2017 20:42|

Запретить профессиональный спорт как ненужный народу ! Пусть дурачатся за свой счёт !

Гость|01.10.2017 20:46|

У нас десятки видов спорта , тысячи стадионов , сотни тысяч спортсменов и тренеров , которые ничего не производят , а лишь потребляют . Причём потребляют в десятки , сотни и тысячи раз больше тех , за чей счёт они жируют на этом свете . Это недопустимо !!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!