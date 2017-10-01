01.10.2017 | 16:48

Первая победа «Дизеля» на родном льду получилось суперволевой.

Начало матча против воронежского «Бурана» пензенская команда провалила, позволив сопернику дважды реализовать численное большинство. Пензенцы принялись действовать активнее, и вскоре при отложенном штрафе Андрей Алексеев затолкал шайбу в ворота гостей и сократил отставание. Счет стал 1:2.

«Во-первых, не должны удаляться. Это игровая дисциплина, мы просили, потому что знаем, как люди играют. Это техничная команда, очень хорошо разыгрывает большинство. Поэтому мы просили. Здесь, конечно, эта игровая дисциплина. Мы вышли во второй период - шесть минут штрафа. Вы поймите, что из этого нужно выйти еще», - пояснил главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

Третий период прошел под диктовку желто-синих. Илья Ямкин переиграл вратаря в ближнем бою и сравнял счет. А за полторы минуты до финальной сирены Андрей Кузьмин нанес точный бросок по воротам «ураганных».

Воронежцы заменили голкипера на шестого полевого игрока и получили еще одну шайбу. Владислав Барулин установил окончательный счет - 4:2 в пользу «Дизеля».

«Я благодарен ребятам. Нашлись лидеры, которые переломали ход матча, характер немножко поменялся. Видите, были моменты, где-то не шло, но с волевой победой нас. Это нам придаст уверенности», - подчеркнул Андрей Сидоренко.

Домашняя серия пензенской дружины продолжится уже в понедельник. Соперником станет клуб «Рязань».