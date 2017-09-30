30.09.2017 | 17:39

IV Спартакиаду пенсионеров России открыл, пожалуй, самый зрелищный вид программы - комбинированная эстафета. В забегах участвовали 69 команд по восемь человек в каждой. Атлеты-любители должны были преодолеть дистанцию в 30 метров. В этот момент все забыли о возрасте.

«Начинается дух победы, соревнований. И остановить это невозможно», - подчеркнул председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Здесь работает олимпийский принцип: главное - участие. Все люди в возрасте. Главное, чтобы не было травм, ухудшения состояния здоровья», - отметил министр спорта и физической культуры Пензенской области Григорий Кабельский.

Помимо своих скоростных качеств, пенсионеры демонстрировали меткость: забрасывали баскетбольные мячи в корзины, метали дротики.

«Мы не ожидали такого накала борьбы: спортсмены стараются, эмоции! Мы горды, что у нас есть такие активные пенсионеры», - заявил главный судья спартакиады Александр Екимов.

На последнем этапе участник эстафеты должен был проехать дистанцию на самокате. Зоя Свинкова из Калуги быстрее остальных пересекла финишную черту. Пенсионерка занимается спортом с детства.

«Как только по радио начали делать зарядку, я присоединилась. Это со школьных лет. В школе я тоже активно участвовала в соревнованиях. Я и стреляю, мне все нравится», - рассказала она.

Лидии Пашовкиной из Тульской области 85 лет. Она самая возрастная участница спартакиады. Она считает, что это обстоятельство еще не делает ее аутсайдером соревнований. Кроме спорта, Лидия Павловна увлекается творчеством, много лет поет в хоре ветеранов.

В первый день спартакиады также прошли соревнования по шахматам, плаванию и пулевой стрельбе. Завершится турнир в воскресенье.