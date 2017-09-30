30.09.2017 | 15:42

Пенза принимает IV Спартакиаду пенсионеров России. Это мероприятие уже стало рекордным по количеству и возрасту участников. Своих делегатов в Сурский край прислали 70 регионов, а также семь стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы из самых дальних уголков нашей Родины приехали в Пензу на спартакиаду», - обратился к собравшимся губернатор Иван Белозерцев.

В общей сложности в соревнованиях примут участие 650 представителей старшего поколения. Именно они показывают пример всем остальным пенсионерам России.

«Слезайте со своих диванов, скамеек, выбирайте активный образ жизни! Вы еще нужны стране, малой родине, детям, внукам», - отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Настроение хорошее. Нас поприветствовали, и мы очень рады этому», - поделился участник IV Спартакиады пенсионеров России из г. Брянска Анатолий Варсеев.

Участникам соревнований предстоит состязаться в нескольких дисциплинах: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и комбинированная эстафета. Соревнования завершатся 1 октября.