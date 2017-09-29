29.09.2017 | 15:47

На перроне вокзала станции Пенза-I встретили участников IV спартакиады пенсионеров России. Среди тех, кто приехал в наш город, атлеты, которым уже за 80 лет.

«Это мое хобби. Мне очень нравится ездить по стране. Я живу этим», - призналась спортсменка из Тульской области Лидия Павловна.

Пожилая женщина будет участвовать в комбинированной эстафете и шахматах. Кроме того, состоятся соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, пулевой стрельбе и плаванию.

В последней дисциплине Николай Лаптев из Архангельской области завоевал серебряную медаль на предыдущей спартакиаде пенсионеров. В Пензу приехал за очередной наградой.

«Во всяком случае мне желательно остаться в призерах и дать очки команде», - отметил он.

«Мы очень старались, чтобы вам здесь было тепло и уютно, чтобы вы показали ваш лучший результат», - обратился к собравшимся первый заместитель министра спорта и физической культуры Пензенской области Владимир Жучков.

В соревнованиях примут участие около 700 человек из разных регионов России и даже из других стран. По традиции гостей встретили хлебом-солью.