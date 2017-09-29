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Спорт | В Пензе торжественно открылся турнир студенческих спортклубов

29.09.2017|16:27
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Пенза впервые принимает участников клубного турнира Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Торжественное открытие соревнований прошло на стадионе «Темп».

На протяжении четырех дней участники спортивного форума, представляющие восемь крупнейших вузов Приволжского федерального округа, будут бороться за награды.

«Из студенческой спортивной среды вышли многие известные спортсмены. Хочу пожелать вам дальнейшего удачного движения по линии спорта, а также хорошей борьбы на этом турнире», - обратился к собравшимся председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы Владислав Чесноков.

Участники соревнований померятся силами в плавании в открытом бассейне, пейнтболе, настольном теннисе, спортивном ориентировании, перетягивании каната, бадминтоне, дартсе, пляжном волейболе, стритболе.

Кстати, среди выступающих студентов нет профессиональных атлетов. Это обязательное условие турнира.

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