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Спорт | На пензенском льду сыграют 9-летние хоккеисты из пяти городов

29.09.2017|18:18
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Настоящие мужчины 2008 года рождения принимают участие в открытии турнира по хоккею, посвященного памяти заслуженного тренера России Василия Ядренцева.

«Турнир традиционный. Имя Василия Ивановича всегда на слуху, даже новое поколение помнит его работу, поэтому все с удовольствием откликаются, нам предоставляют современные площадки», - отметил директор Пензенской школы олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин.

На лед вышли команды из Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Тольятти и пензенские «Дизель» и «Дизелист». Юные хоккеисты играют по круговой системе, три периода по 15 минут. Каждой из дружин предстоит провести по пять матчей.

Митя Телебоков выступает за воронежский «Буран». «Для победы нужны настрой и удача. Не толкаться и держать дисциплину», - поделился Митя.

Для команд это первый крупный турнир после летних тренировочных сборов, а для наставников - возможность проверить физическую готовность своих подопечных. Победителя и призеров турнира ждут кубки, медали и ценные призы. Кроме того, награды получат и лучшие игроки.

Соревнования завершатся в воскресенье.

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