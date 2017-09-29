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Спорт | Команда «ГрАЗ» вернула себе чемпионский титул среди любителей

29.09.2017|18:31
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Подведены итоги областных футбольных турниров среди любительских команд. В Высшей лиге сурского чемпионата победитель определился в последнем туре. Все лидеры дружно выиграли свои встречи.

Зареченский «Старт-Союз» одолел студентов архитектурно-строительного университета - 2:1, а грабовский «ГрАЗ» победил «Дорожника» - 3:0. Обе команды набрали по 33 очка, и пришлось считать дополнительные показатели.

По количеству выигранных поединков автозаводцы конкурентов опередили, и «ГрАЗ» вернул себе чемпионское звание. Зареченцы с серебром, а бронзу завоевал молодежный состав «Зенита».

Кстати, лучший коллектив выявился и в первом дивизионе. Досрочно, за два тура до конца чемпионата, успех отпраздновал клуб «Нижний Ломов».

Областные соревнования сезона-2017 завершены, и из сурских команд играть продолжает только каменский «Дорожник». Красно-черно-белые по-прежнему ведут сражение за кубок межрегионального футбольного союза «Приволжье».

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