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Спорт | В Пензе пройдет кросс легкоатлетов и фестиваль скандинавской ходьбы

28.09.2017|12:11
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В воскресенье, 1 октября, на Окружной улице и Олимпийской аллее в Пензе состоятся легкоатлетический кросс и областной фестиваль скандинавской ходьбы, входящие в программу спартакиады пенсионеров России.

Торжественная церемония открытия и разминка начнутся в 10:00 на площади перед СЗК «Дизель-Арена».

Маршрут легкоатлетического кросса пройдет по улице Окружной в районе СЗК «Дизель-Арена». В забеге примут участие представители сборных команд субъектов Российской Федерации.

Представители муниципальных образований Пензенской области, прибывшие на фестиваль скандинавской ходьбы, двинутся по Олимпийской аллее.

«После окончания фестиваля все участники пешего перехода будут награждены памятными дипломами», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

В связи с проведением этих спортивных мероприятий 1 октября с 9:00 до 14:00 движение пассажирского транспорта изменится. Маршрутки № 7 и 93 с Зеленодольской улицы поедут по дороге-дублеру Окружной, затем от Окружной до Ленинского Мехлесхоза, улице Мира и далее по маршруту.

Маршрутки № 33 с улицы Окружной проследуют по ее дороге-дублеру, потом по дороге от Окружной до Ленинского Мехлесхоза, улице Мира и далее по маршруту (в обоих направлениях).

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Гость|28.09.2017 13:06|

чтоб без отопления люди не замерзли?

Гость|28.09.2017 13:25|

столько спортобъектов в Пензе, Олимпийская аллея, а любое спортивное мероприятие вновь связано с закрытием автомобильных дорог... Я не против спорта, но нужно учитывать и интересы других горожан...

Имя: Гость
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