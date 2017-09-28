28.09.2017 | 18:13

Встреча с именитыми сурскими атлетами стала первым мероприятием в рамках клубного турнира Ассоциации студенческих спортивных клубов России. В этом году право его проведения получил Пензенский государственный университет. Участниками состязаний станут свыше 250 спортсменов из Саратова, Саранска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Ульяновска и Пензы.

«Мы считаем, что для ребят это очень интересно, потому что мероприятие очень значимое для всех студентов, даже для всей страны, потому что ассоциацию поддерживает Владимир Путин», - уточнил начальник студенческого спортивного клуба ПГУ Максим Лазарев.

Перед тем как вступить в борьбу за медали, молодые люди могли задать свои вопросы заслуженному мастеру спорта по художественной гимнастике Евгении Бочкаревой, мастеру спорта международного класса по плаванию Роману Ларину и призеру европейских состязаний Ольге Кулеминой. Прославленные чемпионы поделились своим опытом выступлений, рассказали о том, как настраивались перед серьезными стартами.

«Очень важен командный дух, настрой, цель, чтобы все были сплоченные, дружные», - подчеркнула заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Евгения Бочкарева.

Клубный турнир будет проходить на многих спортивных площадках Пензы. Он завершится 1 октября. Участников ожидает насыщенная программа - состязания по плаванию, настольному теннису, дартсу, стритболу и многим другим дисциплинам.