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Спорт | ПГУ примет турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов РФ

28.09.2017|18:13
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Встреча с именитыми сурскими атлетами стала первым мероприятием в рамках клубного турнира Ассоциации студенческих спортивных клубов России. В этом году право его проведения получил Пензенский государственный университет. Участниками состязаний станут свыше 250 спортсменов из Саратова, Саранска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Ульяновска и Пензы.

«Мы считаем, что для ребят это очень интересно, потому что мероприятие очень значимое для всех студентов, даже для всей страны, потому что ассоциацию поддерживает Владимир Путин», - уточнил начальник студенческого спортивного клуба ПГУ Максим Лазарев.

Перед тем как вступить в борьбу за медали, молодые люди могли задать свои вопросы заслуженному мастеру спорта по художественной гимнастике Евгении Бочкаревой, мастеру спорта международного класса по плаванию Роману Ларину и призеру европейских состязаний Ольге Кулеминой. Прославленные чемпионы поделились своим опытом выступлений, рассказали о том, как настраивались перед серьезными стартами.

«Очень важен командный дух, настрой, цель, чтобы все были сплоченные, дружные», - подчеркнула заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Евгения Бочкарева.

Клубный турнир будет проходить на многих спортивных площадках Пензы. Он завершится 1 октября. Участников ожидает насыщенная программа - состязания по плаванию, настольному теннису, дартсу, стритболу и многим другим дисциплинам.

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Гость|28.09.2017 19:37|

Что за спортивного вида худышка сидел слева?

Гость|28.09.2017 20:39|

Чем больше состязаний, тем лучше! Меньше будут пьянствовать, и не будет времени на Болотную ходить! Мудрое решение!

Гость|29.09.2017 00:25|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Имя: Гость
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