27.09.2017 | 17:33

На стадионе «Первомайский» завершились игры в рамках IX турнира по футболу среди ветеранов памяти Евгения Хохлова. В соревнованиях принимали участие пять команд. Среди них не было именитых игроков, но мячом они владели не хуже, чем некоторые профессиональные спортсмены.

«Это чисто любительские ребята приходят играть. Большое спасибо, что они участвуют. Первое место заняла команда «Пензгорстройзаказчик», второе - «Старт-50» из Заречного, а третье «Эрциг», - рассказал член президиума федерации футбола Пензенской области Евгений Кулагин.

Лучшим игроком турнира признан Виктор Азимов, выступавший за «Старт-50». Кстати, эта команда отправляется в Сочи, где станет участницей Всероссийского турнира среди ветеранов.