27.09.2017 | 09:25

Во вторник, 26 сентября, пензенский «Дизель» на выезде уступил самарскому ЦСК ВВС в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

На второй минуте матча соперники пробили вратаря желто-синих Антона Кислицына, и, несмотря на атаки пензенцев, до конца игры счет больше не менялся - 1:0 в пользу хозяев площадки.

«Мы предупреждали ребят, что в Самаре команда молодая. И она будет играть с огромным желанием и самоотдачей. Мы оказались не готовы к началу встречи. На второй минуте отдали шайбу прямо на пятак и пропустили. В итоге этот гол стал решающим.

Мы играем уже шесть периодов без заброшенных шайб, показываем очень слабую результативность. Нервозность в игре отражается на действиях хоккеистов в завершающей стадии. Здесь нам не хватает мастерства», - прокомментировал выступление подопечных главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

Наставник заявил, что не удовлетворен выездной серией. По его мнению, хоккеистам нужно пересмотреть свое отношение к делу.

После шестого матча пензенская команда опустилась с 23-го на 24-е место в турнирной таблице. На ее счету по-прежнему 4 очка.