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Спорт | Пензенский «Дизель» проиграл команде ЦСК ВВС в Самаре - 0:1

27.09.2017|09:25
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Во вторник, 26 сентября, пензенский «Дизель» на выезде уступил самарскому ЦСК ВВС в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

На второй минуте матча соперники пробили вратаря желто-синих Антона Кислицына, и, несмотря на атаки пензенцев, до конца игры счет больше не менялся - 1:0 в пользу хозяев площадки.

«Мы предупреждали ребят, что в Самаре команда молодая. И она будет играть с огромным желанием и самоотдачей. Мы оказались не готовы к началу встречи. На второй минуте отдали шайбу прямо на пятак и пропустили. В итоге этот гол стал решающим.

Мы играем уже шесть периодов без заброшенных шайб, показываем очень слабую результативность. Нервозность в игре отражается на действиях хоккеистов в завершающей стадии. Здесь нам не хватает мастерства», - прокомментировал выступление подопечных главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

Наставник заявил, что не удовлетворен выездной серией. По его мнению, хоккеистам нужно пересмотреть свое отношение к делу.

После шестого матча пензенская команда опустилась с 23-го на 24-е место в турнирной таблице. На ее счету по-прежнему 4 очка.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|27.09.2017 09:40|

penzainform.ru писал(a):

После шестого матча пензенская команда опустилась с 23-го на 24-е место в турнирной таблице. На ее счету по-прежнему 4 очка.
Ничего, ведь есть еще команда Спутник, у нее 0 очков.

Гость|27.09.2017 09:46|

Как я и предрекал, наша "команда" будет биться за второе место турнирной таблицы... с конца.

кому-то еще не ясно, но это сборище надо было РАЗОГНАТЬ и не позориться!!!

Гость|27.09.2017 10:35|

Игроков хороших не хватает, одна серость... А хорошие игроки стоят хороших денег.

Имя: Гость
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