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Спорт | Хоккеисты «Дизеля» приглашают болельщиков на открытие сезона

27.09.2017|17:43
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Не каждый день на улице можно сделать селфи с игроком основного состава команды «Дизель». Давид Думбадзе позировал с узнававшими его болельщиками. Сам спортсмен сейчас не выходит на площадку. На предсезонной подготовке он получил травму, поэтому в первых матчах чемпионата Высшей хоккейной лиги не участвует.

«Когда ты на льду, ты полностью в игре и можешь повлиять на развитие событий, а когда ты на трибуне, а все твои друзья играют, очень хочется тоже помочь», - пояснил Давид.

Уже в эту субботу, 30 сентября, на домашней площадке «Дизель» встретится с воронежским «Бураном». Этой игрой в Пензе официально откроется хоккейный сезон.

«Сам планирую прийти на матч и активно поболеть. Призываю всех сделать так же, команде нужна поддержка, полный стадион, чтобы все заводили игроков», - отметил болельщик Александр.

Не зря говорят, что дома и стены помогают. На выезде же шайба не шла в ворота соперников. Пока «Дизель» занимает 24-е место в турнирной таблице, набрав по ходу регулярного чемпионата четыре очка.

«Пора уже выигрывать, надеюсь, что начнем побеждать в домашней серии. Команда хорошая, сильная, много игроков, которые играли на высшем уровне», - отметил Давид Думбадзе.

Начало домашней игры в субботу, 30 сентября, в 17:00.

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Гость|27.09.2017 18:30|

Отлично !!! 6 игр 4!!! Очка. 24 место в таблице … будет на что посмотреть

Гость|27.09.2017 18:43|

Да ну на с такой игрой. Чтобы меня потом голопузым называли, не пойду

Гость|27.09.2017 19:22|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

НАДОЕЛО СМОТРЕТЬ И ЧИТАТЬ ВЕСЬ ЭТОТ МАРАЗМ ПРО СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ,А ТАК ЖЕ ПРОВАЛЫ.НЕМНОГО ПРО СПОРТИВНУЮ ПРАВДУ.

ВЕСЬ ДЕТСКИЙ СПОРТ КОРРУМПИРОВАН.ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ХОДИТЬ ДАЛЕКО.ВЕЛИКИЙ КЛУБ "ДИЗЕЛЬ".ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ НАЧАЛО ПУТИ ,ТИПА БУДУЩИХ ЗВЁЗД.СНАЧАЛА НАБИРАЮТ ДЕТЕЙ ИЗ ТЕХ СЕМЕЙ,КОТОРЫЕ ТЯНУТ ПЛАТИТЬ(ЗА ФОРМУ,ЗА ПОЕЗДКИ,ЗА ВСЁ).ДАЛЬШЕ (ОТ 12 И ДАЛЕЕ,А ТО И РАНЬШЕ)ИДЁТ БОРЬБА КОШЕЛЬКОВ.КТО БОЛЬШЕ ДАСТ ТОТ И ЛУЧШИЙ.ГОТОВ ОПЛАТИТЬ ПЕРВУЮ ПЯТЁРКУ,МОЛОДЕЦ.И ЭТО ВЕЗДЕ.ОБЫЧНЫЕ ДЕТИ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНИМАТЬСЯ ,ТАК КАК У БОЛЬШИНСТВА РОДИТЕЛЕЙ ПРОСТО НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ ОПЛАТЫ.

СПОРТИВНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО СУЩЕСТВУЕТ,ТОЛЬКО У НАИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ,К КОТОРЫМ Я ТОЖЕ РАНЬШЕ ОТНОСИЛСЯ.КОГДА У МЕНЯ ПОЯВИЛИСЬ ДЕТИ,ТО Я ПОНЯЛ,ЧТО ВСЁ ЭТО ОПЛАЧЕННОЕ ШОУ,ГДЕ ВСЁ ЗАРАНЕЕ ЯСНО.Я САМ ПЛАЧУ,ЧТОБЫ МОИ ДЕТИ БЫЛИ ЛУЧШИМИ.Я САМ ВИЖУ,КАК МНОГИЕ БОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УХОДЯТ НЕ ПОТЯНУВ ДЕНЕЖНУЮ КАБАЛУ.

РЕАЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ В ДАННОЕ ВРЕМЯ СТАЛИ ПАРТИЗАНАМИ.ОНИ СИДЯТ У КОМПОВ БЕЗ ДЕЛА,ТАК КАК ИХ РОДИТЕЛИ ВЫЖИВАЮТ.

Гость|27.09.2017 19:33|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

НАДОЕЛО СМОТРЕТЬ И ЧИТАТЬ ВЕСЬ ЭТОТ МАРАЗМ ПРО СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ,А ТАК ЖЕ ПРОВАЛЫ.НЕМНОГО ПРО СПОРТИВНУЮ ПРАВДУ.

ВЕСЬ ДЕТСКИЙ СПОРТ КОРРУМПИРОВАН.ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ХОДИТЬ ДАЛЕКО.ВЕЛИКИЙ КЛУБ "ДИЗЕЛЬ".ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ НАЧАЛО ПУТИ ,ТИПА БУДУЩИХ ЗВЁЗД.СНАЧАЛА НАБИРАЮТ ДЕТЕЙ ИЗ ТЕХ СЕМЕЙ,КОТОРЫЕ ТЯНУТ ПЛАТИТЬ(ЗА ФОРМУ,ЗА ПОЕЗДКИ,ЗА ВСЁ).ДАЛЬШЕ (ОТ 12 И ДАЛЕЕ,А ТО И РАНЬШЕ)ИДЁТ БОРЬБА КОШЕЛЬКОВ.КТО БОЛЬШЕ ДАСТ ТОТ И ЛУЧШИЙ.ГОТОВ ОПЛАТИТЬ ПЕРВУЮ ПЯТЁРКУ,МОЛОДЕЦ.И ЭТО ВЕЗДЕ.ОБЫЧНЫЕ ДЕТИ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНИМАТЬСЯ ,ТАК КАК У БОЛЬШИНСТВА РОДИТЕЛЕЙ ПРОСТО НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ ОПЛАТЫ.

СПОРТИВНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО СУЩЕСТВУЕТ,ТОЛЬКО У НАИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ,К КОТОРЫМ Я ТОЖЕ РАНЬШЕ ОТНОСИЛСЯ.КОГДА У МЕНЯ ПОЯВИЛИСЬ ДЕТИ,ТО Я ПОНЯЛ,ЧТО ВСЁ ЭТО ОПЛАЧЕННОЕ ШОУ,ГДЕ ВСЁ ЗАРАНЕЕ ЯСНО.Я САМ ПЛАЧУ,ЧТОБЫ МОИ ДЕТИ БЫЛИ ЛУЧШИМИ.Я САМ ВИЖУ,КАК МНОГИЕ БОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УХОДЯТ НЕ ПОТЯНУВ ДЕНЕЖНУЮ КАБАЛУ.

РЕАЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ В ДАННОЕ ВРЕМЯ СТАЛИ ПАРТИЗАНАМИ.ОНИ СИДЯТ У КОМПОВ БЕЗ ДЕЛА,ТАК КАК ИХ РОДИТЕЛИ ВЫЖИВАЮТ.

Гость|27.09.2017 19:35|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

НАДОЕЛО СМОТРЕТЬ И ЧИТАТЬ ВЕСЬ ЭТОТ МАРАЗМ ПРО СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ,А ТАК ЖЕ ПРОВАЛЫ.НЕМНОГО ПРО СПОРТИВНУЮ ПРАВДУ.

ВЕСЬ ДЕТСКИЙ СПОРТ КОРРУМПИРОВАН.ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ХОДИТЬ ДАЛЕКО.ВЕЛИКИЙ КЛУБ "ДИЗЕЛЬ".ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ НАЧАЛО ПУТИ ,ТИПА БУДУЩИХ ЗВЁЗД.СНАЧАЛА НАБИРАЮТ ДЕТЕЙ ИЗ ТЕХ СЕМЕЙ,КОТОРЫЕ ТЯНУТ ПЛАТИТЬ(ЗА ФОРМУ,ЗА ПОЕЗДКИ,ЗА ВСЁ).ДАЛЬШЕ (ОТ 12 И ДАЛЕЕ,А ТО И РАНЬШЕ)ИДЁТ БОРЬБА КОШЕЛЬКОВ.КТО БОЛЬШЕ ДАСТ ТОТ И ЛУЧШИЙ.ГОТОВ ОПЛАТИТЬ ПЕРВУЮ ПЯТЁРКУ,МОЛОДЕЦ.И ЭТО ВЕЗДЕ.ОБЫЧНЫЕ ДЕТИ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНИМАТЬСЯ ,ТАК КАК У БОЛЬШИНСТВА РОДИТЕЛЕЙ ПРОСТО НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ ОПЛАТЫ.

СПОРТИВНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО СУЩЕСТВУЕТ,ТОЛЬКО У НАИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ,К КОТОРЫМ Я ТОЖЕ РАНЬШЕ ОТНОСИЛСЯ.КОГДА У МЕНЯ ПОЯВИЛИСЬ ДЕТИ,ТО Я ПОНЯЛ,ЧТО ВСЁ ЭТО ОПЛАЧЕННОЕ ШОУ,ГДЕ ВСЁ ЗАРАНЕЕ ЯСНО.Я САМ ПЛАЧУ,ЧТОБЫ МОИ ДЕТИ БЫЛИ ЛУЧШИМИ.Я САМ ВИЖУ,КАК МНОГИЕ БОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УХОДЯТ НЕ ПОТЯНУВ ДЕНЕЖНУЮ КАБАЛУ.

РЕАЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ В ДАННОЕ ВРЕМЯ СТАЛИ ПАРТИЗАНАМИ.ОНИ СИДЯТ У КОМПОВ БЕЗ ДЕЛА,ТАК КАК ИХ РОДИТЕЛИ ВЫЖИВАЮТ.

Все верно. Ходили с ребёнком в Дизель, наблюдали сами как кошельки решают все или почти все.

Гость|27.09.2017 19:43|

Гость писал(a):

Все верно. Ходили с ребёнком в Дизель, наблюдали сами как кошельки решают все или почти все.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Я ПИШУ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ПРО ТО С ЧЕМ ЛИЧНО Я СТАЛКИВАЛСЯ.

Гость|27.09.2017 19:48|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Все верно. Ходили с ребёнком в Дизель, наблюдали сами как кошельки решают все или почти все.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Я ПИШУ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ПРО ТО С ЧЕМ ЛИЧНО Я СТАЛКИВАЛСЯ.

тоже лично наблюдал и поэтому соглашусь с тобой. Спорт превратили в шоу и очень доходный бизнес

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