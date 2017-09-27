27.09.2017 | 17:43

Не каждый день на улице можно сделать селфи с игроком основного состава команды «Дизель». Давид Думбадзе позировал с узнававшими его болельщиками. Сам спортсмен сейчас не выходит на площадку. На предсезонной подготовке он получил травму, поэтому в первых матчах чемпионата Высшей хоккейной лиги не участвует.

«Когда ты на льду, ты полностью в игре и можешь повлиять на развитие событий, а когда ты на трибуне, а все твои друзья играют, очень хочется тоже помочь», - пояснил Давид.

Уже в эту субботу, 30 сентября, на домашней площадке «Дизель» встретится с воронежским «Бураном». Этой игрой в Пензе официально откроется хоккейный сезон.

«Сам планирую прийти на матч и активно поболеть. Призываю всех сделать так же, команде нужна поддержка, полный стадион, чтобы все заводили игроков», - отметил болельщик Александр.

Не зря говорят, что дома и стены помогают. На выезде же шайба не шла в ворота соперников. Пока «Дизель» занимает 24-е место в турнирной таблице, набрав по ходу регулярного чемпионата четыре очка.

«Пора уже выигрывать, надеюсь, что начнем побеждать в домашней серии. Команда хорошая, сильная, много игроков, которые играли на высшем уровне», - отметил Давид Думбадзе.

Начало домашней игры в субботу, 30 сентября, в 17:00.