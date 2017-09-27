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Спорт | 120 школьников приняли участие в турнире «Лучший велосипедист»

27.09.2017|17:06
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В городских состязаниях «Лучший велосипедист» приняли участие 12 команд школьников, в каждой по 10 человек. Эти ребята уже стали победителями районных этапов.

«Дети соревнуются в знании правил дорожного движения, фигурном вождении велосипеда и велотехнике», - рассказала методист детского(юношеского) центра «Спутник» Татьяна Савчук.

«Желаю вам всем успехов. Хорошо, что вы изучаете правила дорожного движения, надеюсь, они пригодятся вам не только на соревнованиях, но и в жизни», - обратился к собравшимся начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Павел Рудняев.

Победители этих состязаний примут участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо», которые пройдут в мае 2018 года.

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