26.09.2017 | 15:05

Спортсмены 8-9 лет боролись за звание победителей открытого первенства Пензы по баскетболу. Состязания под названием «Осенний старт» проводились во второй раз. В этом году турнир собрал шесть команд из Волгограда, Саратова, Ижевска и местных спортивных школ.

«Для них это самые первые шаги, но я должна сказать, что соревнования проводятся на высоком уровне. Чем раньше они начинают играть, тем больше узнают о баскетболе», - отметила тренер команды из г. Саратова Елена Вейнова.

Соревнования проходили в течение двух дней по круговой системе. В итоге право бороться за третье место получили команды Пензы и Волгограда. А судьба золота и серебра решалась во встрече ижевских и саратовских баскетболистов.

«Соперник очень сильный, но мы у них выиграем. Будем бороться за каждый мяч», - подчеркнул участник соревнований из Саратова Джон Назаров.

И все же саратовцы уступили со счетом 28:46, и чемпионский титул завоевали ребята из Ижевска. Матч за бронзу между пензенскими и волгоградскими спортсменами завершился в пользу последних со счетом 68:2.