26.09.2017 | 15:54

Десять спортсменов представят область на грядущей Всероссийской спартакиаде пенсионеров. Масштабные соревнования Пенза будет принимать с 29 сентября по 1 октября.

«У нас уже 71 регион подтвердился, приедут к нам. 71 регион - это рекорд спартакиад. У нас будут семь иностранных команд - это наши соотечественники, которые живут в разных странах мира», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Для того чтобы стать участником Всероссийской спартакиады пенсионеров, нужно было пройти отбор на региональном этапе.

Ольга Гусева принимает участие в таких соревнованиях во второй раз. В прошлом году она завоевала золотую медаль для команды - стала лучшей в плавании. Ей 56 лет. Трудится учителем физкультуры в школе, не бросает и тренерскую работу. Женщине немного обидно, что за победу не полагается никаких призовых.

«Тратишь время и нервы, выискиваешь средства, чтобы можно было потренироваться. В зал идти - надо платить, в бассейн - надо платить. Спасибо, в этом году сделали пропуск в бассейн, мы смогли поездить, поплавать. А в тренажерный зал я так и не попала», - рассказала Ольга Гусева.

Пензенская область в аналогичной спартакиаде еще никогда не брала призовых мест. Самый лучший результат - попадание в восьмерку сильнейших. Спортсменов это расстраивает. Они вносят свои предложения.

«Надо учитывать возрастной коэффициент. Я знаю по себе: в 60 лет я проплывал быстрее на 2-3 секунды, чем сейчас, а тренируюсь я даже больше», - отметил член сборной команды пенсионеров Пензенской области Дмитрий Дадонов.

На прощание Григорий Кабельский пожелал членам команды здоровья и каждому вручил форму, в которой спортсменам предстоит выступать на спартакиаде.