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Спорт | Десятки пензенцев стали участниками спортивной акции «Кросс ГТО»

26.09.2017|18:05
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На Театральной площади прошла акция «Кросс ГТО», во время которой горожанам напомнили о всероссийском комплексе «Готов к труду и обороне» и презентовали новое направление - многофункциональное многоборье.

Как отдельный вид оно было зарегистрировано в министерстве спорта страны всего несколько месяцев назад.

«Этим видом спорта в Пензе занимаются во многих фитнес-центрах. У нас есть хорошая традиция, когда федерации по видам спорта поддерживали внедрение комплекса ГТО для населения. Мы проводили авто- и велопробеги, у нас федерация аэробики делала танец с элементами ГТО», - отметил первый заместитель министра физической культуры и спорта области Владимир Жучков.

Пензенец Илья Астахов узнал об этих соревнованиях в Интернете и решил попробовать свои силы. Самым сложным в программе считает упражнение берпи.

«Это отжимание и выпрыгивание с хлопком над головой. На это затрачивается много энергии», - пояснил Илья.

Кроме того, участники спортивной акции отжимались, подтягивались, бегали, выполняли упражнения с гирями, и все это на время. Например, учитель физкультуры из школы № 74 Александр Третьяков показал результат 3 минуты 42 секунды.

«Это что-то новенькое для себя, в каждом испытании ты сам себя преодолеваешь, стараешься стать лучше, развиваешься, а не сидишь дома», - подчеркнул Александр Третьяков.

Свои физические возможности на Театральной площади смогли проверить десятки пензенцев. Самые выносливые получили абонементы в тренажерный зал и подарочные сертификаты от одного из спортивных магазинов города.

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