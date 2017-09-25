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Спорт | Пензенский «Дизель» отправил троих игроков в ХК «Чебоксары»

25.09.2017|10:41
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Руководство пензенского «Дизеля» командировало трех игроков в стан фарм-клуба «Чебоксары».

Из основного состава сборной в Чувашию отправились защитник Федор Соловьев и бывший капитан «Дизелиста» Максим Чигирев. Кроме того, к ним присоединился лучший вратарь прошлого чемпионата НМХЛ Максим Борисов.

«Пензенские воспитанники могут дебютировать в ВХЛ - Б уже в ближайшую среду, 27 сентября. Хоккейный клуб «Чебоксары» сыграет на своем льду с «Юниор-Спутником» из Нижнего Тагила», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Напомним: соглашение о спортивном сотрудничестве на чемпионате ВХЛ между «Дизелем» и «Чебоксарами» подписано в июле и рассчитано до конца сезона-2017/18.

До этого в «Чебоксарах» повышали мастерство Евгений Филин и Владислав Волков. В матчах против «Алтая» пензенские хоккеисты забросили по одной шайбе.

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Гость|25.09.2017 11:09|

penzainform.ru писал(a):

До этого в «Чебоксарах» повышали мастерство Евгений Филин и Владислав Волков.
А результат?

Гость|25.09.2017 11:35|

неужели начали РАЗГОНЯТЬ эту "команду" ?

УРАААА !!!!!

Имя: Гость
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