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Спорт | Пензенский «Зенит» в Красногорске проиграл команде «Зоркий» - 0:4

24.09.2017|11:25
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В субботу, 23 сентября, футболисты пензенского «Зенита» в Красногорске потерпели поражение от хозяев поля - ФК «Зоркий». Это был десятый матч в рамках первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

«Зоркий» - мощная команда, хотя, впрочем, для нас все команды мощные. Но стоит отметить, что капитаном красногорцев является бывший игрок сборной России Евгений Алдонин. Он, кстати, и забил первый гол в матче», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

К 12-й минуте встречи соперники уже вели со счетом 2:0, а во втором тайме огорчили пензенского вратаря еще дважды. Итоговый счет - 4:0 в пользу хозяев.

«Преимущество было безусловным, но в первом тайме нашим ребятам удалось создать опасный момент у ворот противника. Правда, реализовать его не получилось», - добавил Николай Шумилин.

По словам пресс-атташе клуба, как раз 23 сентября в Красногорске был День города, поэтому футболисты «Зоркого» играли на особом подъеме.

В заключение Николай Шумилин отметил, что пензенцам было сложно выступать, во-первых, потому что соперники старше по возрасту и опытнее, а во-вторых, потому что в «Зените» имеются проблемы с подбором игроков. «Слабее команды, пожалуй, никогда не было», - констатировал он.

В следующую субботу, 30 сентября, зенитовцы примут на своем поле команду «Сатурн» из подмосковного «Раменского».

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Гость|24.09.2017 11:47|

Естественно...

Гость|24.09.2017 11:47|

Новость ничего, кроме смеха, не вызывает. "Зенит" видимо решил поставить рекорд по пропущенным на все времена.

Хочу подкинуть идею руководству клуба - может, не стоит тратить деньги на выезды команды? В случае неявки команда получит технарь 0:3 - всяко лучше 0:4, 0:6 или 0:9 )))

Гость|24.09.2017 11:49|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ГДЕ ОНИ ИГРАЮТ,В КАКОЙ ЛИГЕ,С КЕМ???ВСЁ ЭТО МАЛО КОМУ ИНТЕРЕСНО ДАЖЕ СРЕДИ ЛЮДЕЙ,КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНЬЮ ПЕНЗЫ.НО САМОЕ ГЛАВНОЕ,ЧТО ПРОФЕССИОНАЛЫ.А ЭТО ДАЁТ ПРАВО НА КОНТРАКТ И ОПРЕДЕЛЁННУЮ СУММУ В НЁМ.НОРМАЛЬНУЮ ТАКУЮ СУММУ ДАЖЕ ДЛЯ РАБОТЯГ С ЗАВОДА.НО РАБОТЯГИ С ЗАВОДОВ ЗАРАБОТАВ НА СВОЁМ ЗАВОДЕ НЕ ТРЕБУЮТ,ЧТОБЫ ИМ ДРУГИЕ ЗАВОДЫ ДОПЛАЧИВАЛИ.ОНИ ПРОФИ И ЗНАЮТ,ЧТО САМ ЗАРАБОТАЛ,ТО И ПОЛУЧИЛ.А ЭТИ ТРУТНИ ТОЛЬКО И ДЕЛАЮТ,ЧТО КЛЯНЧАТ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

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