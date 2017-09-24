24.09.2017 | 11:25

В субботу, 23 сентября, футболисты пензенского «Зенита» в Красногорске потерпели поражение от хозяев поля - ФК «Зоркий». Это был десятый матч в рамках первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

«Зоркий» - мощная команда, хотя, впрочем, для нас все команды мощные. Но стоит отметить, что капитаном красногорцев является бывший игрок сборной России Евгений Алдонин. Он, кстати, и забил первый гол в матче», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

К 12-й минуте встречи соперники уже вели со счетом 2:0, а во втором тайме огорчили пензенского вратаря еще дважды. Итоговый счет - 4:0 в пользу хозяев.

«Преимущество было безусловным, но в первом тайме нашим ребятам удалось создать опасный момент у ворот противника. Правда, реализовать его не получилось», - добавил Николай Шумилин.

По словам пресс-атташе клуба, как раз 23 сентября в Красногорске был День города, поэтому футболисты «Зоркого» играли на особом подъеме.

В заключение Николай Шумилин отметил, что пензенцам было сложно выступать, во-первых, потому что соперники старше по возрасту и опытнее, а во-вторых, потому что в «Зените» имеются проблемы с подбором игроков. «Слабее команды, пожалуй, никогда не было», - констатировал он.

В следующую субботу, 30 сентября, зенитовцы примут на своем поле команду «Сатурн» из подмосковного «Раменского».