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Спорт | На осенней эстафете в Шемышейке выступило около 1 000 спортсменов

24.09.2017|14:18
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Участники традиционной осенней легкоатлетической эстафеты на призы губернатора Пензенской области прошли по стадиону торжественным маршем. В 2017 году большой спортивный праздник принимал Шемышейский район.

«Мы дорожим оказанным нам высоким доверием. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке этого ответственного мероприятия, и сказать спасибо не только тем, кто будет участвовать в соревнованиях, но и тем, кто пришел сюда поддержать наши команды», - обратился к собравшимся глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев.

По улицам поселка предстояло пробежать школьникам, учащимся колледжей и студентам вузов - это около тысячи спортсменов из всех районов области.

Альбина Латышева приехала на соревнования из Башмакова. Ее команда, состоящая из 20 юношей и девушек, всегда успешно выступала на таких эстафетах.

«Мы когда первые, когда вторые, в призах все время бываем. Все хорошо бегают, спортсмены», - рассказала Альбина.

После торжественной церемонии открытия участники первого забега направились к старту, где Владимир Климов был готов нажать на курок пистолета и дать старт соревнованиям. Кстати, людей этой профессии в нашем регионе можно пересчитать по пальцам.

«Дело в том, что стартер - это штучный товар, в каждой области их один-два. Других, например, судий, заменить можно, ведь сейчас везде электроника, а вот стартер должен сам мгновенно принимать решение», - объяснил Владимир Климов.

Однако первый выстрел поручили сделать не профессионалу с 40-летним стажем, а руководителю области Ивану Белозерцеву.

Эстафета состояла из 20 этапов. Общая протяженность маршрута - более 7 километров.

«Сложнее всего было пробежать в горку последние 200 метров», - признался участник эстафеты Камиль Бабаев.

Победители и призеры в каждой группе получили кубки, медали и ценные призы.

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