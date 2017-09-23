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Спорт | Пензенский «Дизелист» вновь обыграл гостей из Рыбинска

23.09.2017|14:32
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Повторная победа «Дизелиста» над рыбинским «Полетом» получилась еще более убедительной.

На этот раз пензенцы решили исход поединка уже в первом периоде. Хозяева сразу обрушили шквал атак на ворота соперника и до перерыва забросили четыре безответных шайбы.

После этого игра приняла спокойный характер, хотя преимущество пензенцев по-прежнему было подавляющим.

Они забивал сами, но и позволяли рыбницам проводить острые контратаки. В итоге второй период завершился со счетом 5:1 в пользу «Дизелиста», а к финальной сирене результат вырос до разгромного - 7:2. Пензенская молодежка отпраздновала успех в этом матче.

Две победы в серии позволили желто-синим войти в группу лидеров. Теперь у «Дизелиста» и ярославского «Локо-Юниора» по девять очков, они делят первую строчку в турнирной таблице Национальной молодежной хоккейной лиги.

Следующие матчи сурская дружина проведет на выезде, на Кубани, против команды «Северские волки».

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