22.09.2017 | 15:06

Дебютант Национальной молодежной хоккейной лиги не сумел оказать достойного сопротивления прошлогоднему финалисту чемпионата.

Рыбинский «Полет» только набирается опыта, поэтому на пензенском льду хоккеисты этой команды неплохо смотрелись лишь до середины стартового периода.

На быструю шайбу желто-синих гости неожиданно ответили красивой контратакой, и счет стал 1:1.

Но дизелисты сразу показали, что уроки из неудач они извлекают быстро. К концу первой 20-минутки цифры на табло были в пользу пензенцев - 3:1.

К следующему перерыву фавориты добавили еще три шайбы преимущества. Исход матча был предрешен задолго до финальной сирены, и заключительный отрезок матча пензенские хоккеисты провели, не форсируя события.

Забив еще один гол, они довели отрыв до разгромного. Итог матча - 7:1.

Командам предстоит провести повторный поединок серии, и у пензенского клуба есть отличный шанс подняться в верхнюю часть турнирной таблицы дивизиона «Запад» первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.