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Спорт | В Пензе стартовало первенство области по баскетболу

21.09.2017|16:30
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На площадке детско-юношеской спортивной школы № 1 проходит первенство Пензенской области по баскетболу. В нем принимают участие юноши и девушки 2003-2004 года рождения.

«Лидером соревнований на данный момент пока является первая команда города Пензы, тренер-преподаватель Бороненко. Но команды города Кузнецка, Заречного - это тоже очень сильные команды, являются соперниками», - отметила зам. директора ДЮСШ № 1 г. Пензы Татьяна Аршинова.

Летом юные баскетболисты прошли тренировочные сборы и теперь демонстрируют свое мастерство в рамках регионального турнира.

Добавим, что эти соревнования являются отборочными на первенство страны. Оно состоится через два месяца.

Представлять Пензенскую область на всероссийском турнире мечтает и игрок кузнецкой команды Данил Антонов.

Шестиклассник показывает неплохие результаты, даже несмотря на то, что занимается этим видом спорта всего год и не является самым высоким игроком на площадке.

«Даже с моим ростом 1 м 50 см я хорошо играю в баскетбол, забрасываю два очка», - рассказал Данил.

Победитель и призеры первенства области будут определены 22 сентября.

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