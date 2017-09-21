21.09.2017 | 15:52

Поездка на российский юг принесла пензенским каратистам пять медалей: три золотых, серебряную и бронзовую. Эти награды спортсмены привезли из Анапы. Там прошли Всероссийские юношеские игры боевых искусств.

На соревнованиях в этом виде спорта регион представляли 12 человек в двух возрастных группах: 12-13 и 14-15 лет.

В последней на высшую ступень пьедестала поднялся Евгений Солдатов. Он провел четыре встречи. Евгений говорит, что не запомнил ни имен соперников, ни того, откуда они. Главное было выиграть, что он и сделал.

«Запомнился больше всего финальный поединок. Это опыт, скорее всего. Соперник тоже был неслабый, вполне достойный бой был. Выиграл я его всего со счетом 1:0. И все. По решению судей победу отдали мне, потому что я все равно вел поединок», - рассказал Евгений.

В весовой категории до 50 килограммов золото у сурского спортсмена Даниила Локтионова.

Интересным получился бой между двумя пензенцами. Никита Еремин и Святослав Кабанов часто сражаются друг с другом на разных состязаниях. Вот и в Анапе вышли в финал. Победил Кабанов.

«Этот поединок был спокойный, как на тренировке. То есть не было соперничества, ведь медали от Пензы есть как у меня, так и у него», - рассказал Святослав.

И только одна относительная неудача ожидала этих спортсменов на юношеских играх. Мария Костригина из Большого Вьяса взяла бронзу. Тренеры считают, что она могла выступить лучше.

«Думаю, для нее это урок будет, что если ты даже сильнее, то нельзя расслабляться. Она пропустила один удар и не смогла затем отыграться», - пояснил старший тренер СДЮСШОР «Витязь» Александр Бурментьев.

Впереди каратистов ждет летняя Спартакиада учащихся России. Она пройдет в Сочи в октябре. Пензенскую область будут представлять Святослав Кабанов, Никита Еремин, Никита Шумилин и Мария Костригина.